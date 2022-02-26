В МИД РФ заявили, что не располагают данными о прекращении выдачи виз странами Запада

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Москва не располагает данными о том, что россиянам прекратят выдавать визы в Европу, США, Великобританию, Канаду, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент таких данных нет у меня. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегчённом порядке, - вот это они пересматривают. Говорить о том, что они в принципе закрывают нам визы, - получение или выдачу, - я такого не слышала, видела отдельные заявления", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев-лайф".

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что отношения России и ЕС "разорваны в клочья", Захарова отметила, что "у нас официально они не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация, где мы больше не находимся".

Она отметила, что существование ЕС без России "становится абсолютно бесцельным": "Обсуждать проблемы Европы без России, тогда о чем говорить?"