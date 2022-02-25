Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Около 150 тысяч туристов находятся в регионах юга России, где закрыты аэропорты, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Накануне утром Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ведомство сообщает, что туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме.

"Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00. Билеты на поезда можно приобретать на сайте РЖД или в официальном приложении перевозчика, а также в кассах", - сообщает Ростуризм.

По информации ведомства, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

"При этом в регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий "звездности" для размещения туристов, которые по тем или иным причинам пока не могут отправиться домой. Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности - без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения", - подчеркивается в сообщении.

Ведомство сообщает, что совместно с коллегами из Минтранса формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов.

"Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8-(800)-200-34-11. Линия работает ежедневно с 8:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов", - говорится в сообщении.

Ведомство также совместно с Общественным советом Ростуризма запустили на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу.