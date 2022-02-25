Ритейлеры РФ сформировали запас социально значимых товаров минимум на 40 дней

Предприятия потребительского рынка в России работают в штатном режиме

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия потребительского рынка в России работают в штатном режиме, особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах - Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, заявил в пятницу Минпромторг РФ.

"Крупными федеральными и региональными сетями создан и постоянно поддерживается, и регулярно обновляется товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. Бакалейные товары (макароны, гречка и т.д.) - на 50-70 дней, средства гигиены - свыше 70 дней. В случае необходимости торговые предприятия готовы организовать работу по ускорению доставки товаров в магазины", - говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге отмечают, что в первую волну пандемии коронавируса ритейл показал "способность оперативно "закрывать" внезапные всплески спроса на различные товары (гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и т.п.)".

"Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости", - считают в Минпромторге.

Для оперативного управления ситуацией на потребрынке работает штаб, в который входят представители Минпромторга, Минсельхоза, федеральных и региональных торговых сетей, региональных министерств торговли, отметили в ведомстве.