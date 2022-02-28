В Башкирии с марта заработает антикризисный штаб из-за санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Башкирии с 1 марта начнет работу антикризисный штаб, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр региона Андрей Назаров.

По его словам, штаб займется анализом ситуации и определит, какие меры господдержки потребуются системообразующим предприятиям республики, чтобы они могли стабильно работать под санкциями.

Предполагается, что гарантированная поддержка будет оказана экспортоориентированным предприятиям и субъектам малого и среднего бизнеса.

"Предварительный анализ показал, что все социальные обязательства мы в состоянии выполнять безукоризненно. Наши граждане не почувствуют каких-то осложнений. Что касается национальных проектов, здесь мы тоже все обязательства по всем национальным проектам и всем федеральным программам будем выполнять своевременно", - заверил Назаров.

Комментируя ситуацию в строительстве, премьер-министр Башкирии отметил, что возведение объектов социальной сферы будет продолжено, "здесь у нас тоже есть все возможности построить их в тот срок, который был определен".

"По новым объектам все планы пока остаются в силе. Будем смотреть на их эффективность, поэтому будем контролировать эффективность использования каждого бюджетного рубля. Таким образом достигнем необходимого баланса", - добавил он.

Ожидается, что в течение первой недели марта власти республики подготовят предварительные предложения по нивелированию возможных негативных последствий в связи с макроэкономической обстановкой.