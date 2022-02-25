S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines решила отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами", говорится в сообщении перевозчика.

Отменяются рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут полностью вернуть деньги за билеты.

Ранее в пятницу о планах закрыть воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Небо Украины и Молдавии закрыто из-за боевых действий.