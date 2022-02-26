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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:08

Болгария закрыла воздушное пространство страны для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Болгария приняла решение закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов, сообщает болгарское "Радио Горизонт".

По данным радиостанции, Болгария ввела запрет на вылеты, посадки и вход в воздушное пространство страны для самолетов с лицензиями, выданными Российской Федерацией.

Запрет касается и воздушного пространства над частью акватории Черного моря, которая является территориальными водами Болгарии.

"Радио Горизонт" отмечает, что решение вступает в силу с 00:00 местного времени (01:00 мск) 26 февраля.

Ранее об аналогичных планах поступала информация из Польши и Чехии.

Болгария Россия

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