Болгария закрыла воздушное пространство страны для российских самолетов
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Болгария приняла решение закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов, сообщает болгарское "Радио Горизонт".
По данным радиостанции, Болгария ввела запрет на вылеты, посадки и вход в воздушное пространство страны для самолетов с лицензиями, выданными Российской Федерацией.
Запрет касается и воздушного пространства над частью акватории Черного моря, которая является территориальными водами Болгарии.
"Радио Горизонт" отмечает, что решение вступает в силу с 00:00 местного времени (01:00 мск) 26 февраля.
Ранее об аналогичных планах поступала информация из Польши и Чехии.