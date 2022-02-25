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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Минобороны РФ сообщило о выведении из строя более 200 украинских военных объектов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На Украине группировки ДНР и ЛНР продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил России, украинские военные теряют зарубежное оружие, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", - сообщил он.

По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка.

"Соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - продолжил генерал-майор.

Конашенков сообщил, что российские военные блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах.

Он также сообщил, что на Украине выведено из строя 211 военных объектов, среди них 17 пунктов управления и узлов связи , 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций.

"Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Игорь Конашенков ЛНР ДНР Конотоп Волноваха Сумы

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