Военные РФ рассказали о деятельности диверсантов-националистов в украинской армии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что подготовленные Службой безопасности Украины группы националистов занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии.

"Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил", - заявил в пятницу в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, Служба безопасности Украины заблаговременно подготовила и внедрила в подразделения украинской армии "группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек".

"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - добавил Конашенков.