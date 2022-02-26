Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

В России за сутки 14 324 человека были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 14 324 человека были госпитализированы с COVID-19
Временный госпиталь ГКБ имени Ф.И. Иноземцева для пациентов с COVID-19 в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 14 324 человека были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующим днем на 4,1%. Снижение числа госпитализаций отмечено в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе, увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 26 февраля в РФ выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев снизилось на 465.

Умерли за сутки от коронавируса 793 человека, накануне сообщалось о 787 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 181 343 человека, или на 8,4% больше по сравнению с 25 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 175 023 случаев коронавирусной инфекции, 350 158 умерших и 13 321 314 выписанный.

Хроника коронавируса. Февраль.

15
Правительство Таиланда повысило уровень опасности от COVID-19 после резкого роста инфекций омикронного варианта в стране21 февраля. Австралия открыла границы для полностью привитых от COVID-19 иностранных путешественников.18 февраля. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Правительство Таиланда повысило уровень опасности от COVID-19 после резкого роста инфекций омикронного варианта в стране
Хроника 09 января 2020 года – 26 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

МЧС РФ сообщило об уменьшении потока беженцев из Донбасса

Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе своего сайта хакерами из Anonymоus

Сайт "Ленты.ру" атаковали хакеры

Военная операция на Украине

МИД РФ назвал санкции против Путина и Лаврова "проявлением бессилия"

Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в РФ

Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу
Военная операция на Украине

CNN сообщил о планах США ввести санкции против Путина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код