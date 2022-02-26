Производитель SSJ-100 не столкнется с недостатком комплектующих из-за санкций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производство российских пассажирских самолетов "Суперджет", для выпуска которых применяются импортные комплектующие, не остановится, заявляет министерство промышленности и торговли Хабаровского края.

"Филиалом компании "Иркут", выпускающем SSJ-100, работа ведется в штатном режиме согласно производственной программы. В настоящее время на складах находится достаточное количество импортных комплектующих для продолжения серийного производства. Кроме того, в соответствии с программой импортозамещения, в 2023 году планируется первый полет самолета SSJ-new, имеющего высокий процент комплектующих отечественного производства. Таким образом, угрозы остановки производства нет", - говорится в сообщении краевого министерства на официальной странице в Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно утвердил решение о запрете на экспорт в Россию товаров и технологий для космической и авиационной промышленности.

"ПАО "Корпорация "Иркут" производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ-100 - пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Самолеты создаются в том числе и в Хабаровском крае. В 2021 году компания поставила заказчикам 28 самолетов "Суперджет 100", планирует сохранить такой же уровень поставок в 2022 г.