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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский лизингодатель отзывает три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа", сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

"Победа" пока официально не комментировала ситуацию.

Всего в парке перевозчика 44 Boeing-737-800. Все они взяты в лизинг - как у российских, так и европейских лизингодателей.

Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против России из-за Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. По данным газеты "Коммерсантъ", санкции Евросоюза распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Она базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

"Аэрофлот" ранее попал под санкции Великобритании из-за военной операции на Украине.

Boeing 737 Аэрофлот Победа Евросоюз Великобритания

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