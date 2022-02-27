Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский лизингодатель отзывает три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа", сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

"Победа" пока официально не комментировала ситуацию.

Всего в парке перевозчика 44 Boeing-737-800. Все они взяты в лизинг - как у российских, так и европейских лизингодателей.

Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против России из-за Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. По данным газеты "Коммерсантъ", санкции Евросоюза распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Она базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

"Аэрофлот" ранее попал под санкции Великобритании из-за военной операции на Украине.