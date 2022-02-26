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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Медведев заявил, что спецоперация РФ будет завершена независимо от вводимых санкций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военная операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме и до достижения всех результатов, а вводимые Западом санкции ничего не изменят, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее. 1. Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса" - написал Медведев во "ВКонтакте".

"Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году", - добавил он.

Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Медведев Донбасс Украина

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