ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейский Союз ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в ответ на военную операцию России на Украине.

Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Санкции также вводятся против премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее о санкциях против президента России и главы МИД объявили Великобритания и Канада. Администрация США также собирается ввести санкции против Путина и Лаврова.