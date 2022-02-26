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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:08

ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейский Союз ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в ответ на военную операцию России на Украине.

Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Санкции также вводятся против премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее о санкциях против президента России и главы МИД объявили Великобритания и Канада. Администрация США также собирается ввести санкции против Путина и Лаврова.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Россия Владимир Путин Сергей Лавров

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