Компания OneWeb не заявляла о планах отказаться от российских ракет "Союз"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Компания OneWeb не сообщала о желании отказаться от российских ракет "Союз", являющихся основным средством выведения британских спутников на орбиту, заявил глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Заявлений (от OneWeb - ИФ) не прозвучало, это внушает осторожный оптимизм", - сказал Лоскутов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в субботу.

Ранее о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В декабре Рогозин сообщил, что в 2022 году по программе OneWeb ракетами "Союз" планируется осуществить шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

7 февраля в компании "Главкосмос" сообщили, что запуски 2022 года по программе OneWeb позволят британской компании приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщал в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения. "Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.