ЕК заявила, что приостановка российских запусков с Куру не скажется на спутнике Galileo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Решение российской госкорпорации "Роскосмос" приостановить запуски ракет-носителей "Союз" со спутниками Galileo и Copernicus на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане не повлияют на их работу. Об этом сообщил в воскресенье комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Я подтверждаю, что это решение не будет иметь последствий для продолжения и качества работы Galileo и Copernicus. Также решение не подвергнет риску усовершенствование их инфраструктур", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что комиссия будет принимать все необходимые меры в ответ на решение российской госкорпорации, а также продолжат курс на разработку инфраструктуры для спутниковых служб.

Ранее в субботу глава компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что запуск навигационных спутников Galileo с космодрома Куру "по всей видимости будет отложен".

Ранее о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов. По данным "Роскосмоса", в настоящее время прорабатывается вопрос о выезде 87 граждан РФ из Французской Гвианы.

Речь идет о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

За 15 лет сотрудничества "Роскосмоса" и ESA по космодрому, с него было осуществлено 27 пусков ракет-носителей "Союз".