Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Волго-Каспийском судоходном канале сняли с мели теплоход, следовавший в Иран

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Теплоход "Волго-Балт-239", севший в субботу утром на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, буксируют в Астрахань, сообщает региональное управление МЧС РФ по Астраханской области.

"Судно "Волго-Балт-239" снято с мели. Теплоход "ОТ-2032" буксирует судно в порт Астрахань", - сообщает пресс-служба управления.

Как сообщалось, в 8:00 (7:00 по Москве) от дежурного морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51 км Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход. На борту находится 13 человек. Пострадавших нет.

По данным управления, судно следовало из порта Астрахани в порт Энзели (Иран).

Астраханская область

Новости по теме

Новости

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

РФ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии

В Ростовской области зафиксировали стрельбу и попадание трех мин

В комитете Думы прокомментировали возможность возврата смертной казни в РФ

В комитете Думы прокомментировали возможность возврата смертной казни в РФ

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и странах ЕС

Военная операция на Украине

РКН направил 10 СМИ требования удалить фейки о событиях на Украине

РКН направил 10 СМИ требования удалить фейки о событиях на Украине

МЧС РФ сообщило об уменьшении потока беженцев из Донбасса

Пандемия коронавируса

В России за сутки 14 324 человека были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 14 324 человека были госпитализированы с COVID-19

Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код