В Волго-Каспийском судоходном канале сняли с мели теплоход, следовавший в Иран

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Теплоход "Волго-Балт-239", севший в субботу утром на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, буксируют в Астрахань, сообщает региональное управление МЧС РФ по Астраханской области.

"Судно "Волго-Балт-239" снято с мели. Теплоход "ОТ-2032" буксирует судно в порт Астрахань", - сообщает пресс-служба управления.

Как сообщалось, в 8:00 (7:00 по Москве) от дежурного морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51 км Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход. На борту находится 13 человек. Пострадавших нет.

По данным управления, судно следовало из порта Астрахани в порт Энзели (Иран).