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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Теплоход сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следовавший в Иран теплоход "Волго-Балт 239" встал на мели на 51-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает региональное управление МЧС РФ по Астраханской области в субботу.

"В 8:00 (7:00 по московскому времени) от дежурного морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м км. Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находится 13 человек. Пострадавших нет.

По данным управления, судно следовало из порта Астрахани в иранский порт Энзели.

Астраханская область Волга Каспийское море

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