Рогозин заявил, что в ближайшей перспективе от санкций в сфере космоса пострадают их инициаторы

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшей перспективе санкции в сфере космоса нанесут ущерб не России, а их инициаторам, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В ближайшее перспективе, скорее всего, они могут причинить ущерб не нам, а нашим партнерам, которые эти санкции вводят", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы при этом, отвечая на эти санкции (а мы отвечаем оперативно) мы тем не менее не будем бить все эти горшки", - сказал Рогозин.

Также Рогозин назвал бредом введение санкций в отношении ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами, отвечающий за безопасность экипажа МКС на орбите.

Ранее о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

По данным "Роскосмоса", в настоящее время прорабатывается вопрос о выезде 87 граждан РФ из Французской Гвианы. Речь идёт о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.