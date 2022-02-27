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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России выступила с предупреждением о том, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР будет расцениваться как измена Родине.

"По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что "оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)".

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, уточнили в генпрокуратуре.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Генпрокуратура РФ

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