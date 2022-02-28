В Госдуме предложили наказывать за искажение цели спецопераций и роли ВС РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв выступил с предложением дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс ответственностью за искажение информации о действиях и роли российских военных во время спецопераций.

"Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - сказал Пискарёв, слова которого приводит пресс-служба комитета в понедельник.

По его словам, комитет изучит факты распространения ложной информации о действиях военных РФ. Таких фактов, по оценке парламентария, много: речь идет в том числе о количестве потерь.

"Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях. Комитет по безопасности и противодействию коррупции сейчас анализирует эту информацию", - сказал Пискарёв.

Инициатива, по его словам, будет обсуждена с комитетом Госдумы по обороне и депутатами всех фракций, и в случае поддержки будет разработан соответствующий законопроект.

Депутат убежден, что законодательные решения необходимы. "Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской Армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - подчеркнул Пискарёв.