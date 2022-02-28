Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Госдуме предложили наказывать за искажение цели спецопераций и роли ВС РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв выступил с предложением дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс ответственностью за искажение информации о действиях и роли российских военных во время спецопераций.

В РоссииВ Минобороны РФ заявили о росте фейков в соцсетях об операции на УкраинеЧитать подробнее

"Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - сказал Пискарёв, слова которого приводит пресс-служба комитета в понедельник.

По его словам, комитет изучит факты распространения ложной информации о действиях военных РФ. Таких фактов, по оценке парламентария, много: речь идет в том числе о количестве потерь.

В РоссииГенпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена РодинеЧитать подробнее

"Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях. Комитет по безопасности и противодействию коррупции сейчас анализирует эту информацию", - сказал Пискарёв.

Инициатива, по его словам, будет обсуждена с комитетом Госдумы по обороне и депутатами всех фракций, и в случае поддержки будет разработан соответствующий законопроект.

Депутат убежден, что законодательные решения необходимы. "Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской Армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - подчеркнул Пискарёв.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Минобороны РФ

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

Совет Думы назначил три пленарных заседания и отозвал депутатов из регионов

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Путин на совещании обсудит санкции против РФ со стороны "империи лжи"

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

РВСН и другие силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение
Военная операция на Украине

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код