Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал президент.

Он также отметил такие недружественные действия западных стран, как нелегитимные санкции в сфере экономики.

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Владимир Путин Сергей Шойгу Валерий Герасимов НАТО

Новости

Российская и украинская делегации выехали в Гомель на переговоры

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Военная операция на Украине

Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине

Песков заявил, что Путин не планирует выступать с очередным обращением

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 февраля

Рогозин заявил, что в ближайшей перспективе от санкций в сфере космоса пострадают их инициаторы

Рогозин заявил, что в ближайшей перспективе от санкций в сфере космоса пострадают их инициаторы

НСПК пояснила, как будут работать карты Mastercard и Visa "санкционных" банков РФ

Что произошло за день: суббота, 26 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код