Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Он дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал президент.

Он также отметил такие недружественные действия западных стран, как нелегитимные санкции в сфере экономики.

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".