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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В США сочли перевод российской армии в особый режим продолжением эскалации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудила решение президента Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

"Это означает... продолжение эскалации... в абсолютно недопустимой манере", - сказала она The New York Times.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин 27 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

"Есть", - ответил Шойгу.

США Линда Томас-Гринфилд ООН Владимир Путин Сергей Шойгу

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