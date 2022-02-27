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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Роскомнадзор уведомил "Настоящее время" о блокировке его сайта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Настоящее время" (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что получил уведомление Роскомнадзора о блокировке своего сайта в России.

О причинах блокировки канал не сообщил.

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор.

"Настоящее время" начал вещание 7 февраля 2017 года, является русскоязычным телеканалом с редакцией в Праге. Создан медиакорпорацией "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в Россиии СМИ-иноагентом) при участии "Голоса Америки" (тоже признан СМИ-иноагентом).

Настоящее время Роскомнадзор Минюст США

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