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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских СМИ на территории Украины

Отключать Facebook и Instagram в России компания не будет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ на территории Украины к аккаунтам нескольких государственных СМИ РФ, но самостоятельно отключать Россию от Facebook и Instagram не собирается, сообщил вице-президент компании Ник Клегг.

"Мы находимся в контакте с правительством Украины и по их запросу мы ограничили доступ к нескольким аккаунтам на территории Украины, в том числе тем, которые принадлежат нескольким государственным медиа организациям", - сказано в твиттере Клегга.

Он добавил, что Meta рассматривает и другие запросы украинского правительства об ограничении доступа к российским СМИ, контролируемым государством.

"Тем временем мы продолжим маркировать и проверять на достоверность эти организации, также как запрещать им рекламу и монетизацию по всему миру", - заявил вице-президент компании.

По его словам, в адрес компании поступали просьбы украинцев заблокировать Facebook и Instagram на территории РФ, но Meta этого делать не будет, так как российские пользователи используют эти соцсети для самоорганизации и как источники независимой информации.

Клегг напомнил, что российские власти уже замедляют работу платформы в РФ.

Роскомнадзор с 25 февраля замедляет трафик Facebook в соответствии с решением Генпрокуратуры, заявившей о цензуре компанией российских СМИ.

Россия Украина Meta Facebook Instagram

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