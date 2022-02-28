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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Бастрыкин поручил расследовать все факты пыток российских военных на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела по фактам пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщает в понедельник сайт ведомства.

"По сообщению министерства обороны РФ, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным. Совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Бастрыкин "поручил следователям Главного следственного управления СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц".

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил журналистам, что Вооруженные силы Украины применяют истязания и пытки в отношении российских солдат.

"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", - сказал Конашенков.

По его словам, "фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами".

"Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными", - сказал Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
СКР Александр Бастрыкин Украина

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