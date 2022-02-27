Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что среди российских военнослужащих на Украине есть погибшие и раненые, но потери украинской армии и националистических формирований выше.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - заявил он.

Конашенков сообщил, что российскими Вооруженными силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.

"Среди них 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Только сегодня уничтожены семь зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито три ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что с начала операции уничтожены 254 украинских танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автотехники.

"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра", - сказал Конашенков.

"Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений, продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово", - сообщил он.

Конашенков заявил, что российская армия с уважением относится к украинским военнопленным.

"Что касается украинских военнопленных, мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям", - сказал он.

"Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную. Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами", - сказал Конашенков.

"Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность", - сказал официальный представитель Минобороны России.