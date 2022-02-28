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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

В Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные получили господство в воздухе над всей территорией Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, взяты под контроль украинские города Бердянск и Энергодар.

"Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков. По его словам, в частности, уничтожен 31 пункт управления и узел связи украинской армии.

"Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил он.

Также Конашенков сообщил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
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