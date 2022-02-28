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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мирные жители Киева могут беспрепятственно выйти из города по трассе Киев-Васильков, это направление безопасно, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", - добавил он.

"Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы", - отметил генерал.

По его словам, в Киеве также "бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению".

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Киев Минобороны Игорь Конашенков Украина

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