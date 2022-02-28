"Международный Мемориал" подал ходатайство в ВС РФ о приостановке ликвидации

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Общество "Международный "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) на основании определения Европейского суда по правам человека подал в Верховный суд РФ ходатайство о приостановлении ликвидации организации, заявила исполнительный директор НКО Елена Жемкова.

"Прямо сейчас мы снова подали заявление о принятии решения ЕСПЧ во внимание, чтобы исполнение вступившего в силу решения суда было приостановлено", - сказала Жемкова журналистам в понедельник.

При этом она пояснила, что "Мемориал" в соответствии с законодательством начинает процедуру ликвидации общества, которая включает в себя созыв учредительного органа организации, расчет по долгам, с сотрудниками и прочее.

Как сообщалось, ЕСПЧ в декабре прошлого года предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал" (признаны в РФ НКО-иноагентами) до рассмотрения их жалоб на закон об иностранных агентах в Страсбурге.

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ в понедельник признала законным решение первой инстанции ВС о ликвидации "Мемориала".

"Мы считаем решение, которое было принято и сегодня вступило в силу, неправомерным, не основанным на праве. Формальные мелкие нарушения недостаточны, чтобы ликвидировать старейшую правозащитную организацию в стране", - заявил после заседания в понедельник представлявший в Верховном суде "Мемориал" адвокат Генри Резник.

Как сообщалось, Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал "Мемориал" по иску Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно решению суда, ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Поводом для обращения в суд, указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов о деятельность НКО-иноагентов.

"Мемориал" претензии надзора не признал.

Процесс о ликвидации общества вызвал широкий общественный резонанс.