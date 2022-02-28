Верховный суд РФ признал законной ликвидацию общества "Мемориал"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом - ИФ) по иску Генеральной прокуратуры России, передал корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда РФ от 28 декабря 2021 года оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу "Мемориала", просившего отменить решение первой инстанции как незаконное и необоснованное и вынести по делу новое решение - об отказе в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры.

Генпрокуратура просила суд оставить решение без изменений, а жалобу "Мемориала" - без удовлетворения.

Как сообщалось, согласно решению первой инстанции, ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

После решение апелляционной инстанции решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно.

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