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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сайты ряда крупных российских изданий подверглись хакерской атаке группировки Anonymous.

"На сайты российских СМИ, включая "Коммерсантъ", произошла хакерская атака", - говорится в телеграм-канале "Коммерсанта".

"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении Forbes в телеграм-канале.

Также сообщается об атаке на сайт "Известий", РБК и российских информационных агентств.

"Сайт "Известий" взломали. При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки", - заявили в издании.

В ночь на минувшую пятницу хакеры из группировки Anonymous заявили, что "объявляют кибервойну" России.

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