Что произошло за день: понедельник, 28 февраля

Первый этап переговоров России и Украины, экстренное повышение ставки ЦБ РФ, обвал рубля и дежурство РВСН и других сил сдерживания в усиленном режиме

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские и украинские делегаты провели переговоры. Разговор продлился около пяти часов и продолжится в ближайшие дни после консультаций с руководством двух стран, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Участник переговоров Леонид Слуцкий сообщил, что определены пункты, по которым возможно достижение прогресса.

- Минобороны РФ сообщило о поражении 1146 объектов инфраструктуры украинской армии. Утром в понедельник российские военные также сообщили о контроле над территорией вокруг Запорожской АЭС и о господстве российской авиации над Украиной.

- ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности, но банки имеют запас обеспечения для того, чтобы привлекать ее от Банка России. Она отметила резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. Набиуллина сообщила, что в четверг и пятницу Банк России провел валютные интервенции, а в понедельник их не было из-за ограничений на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке.

- Рубль обвалился при открытии торгов на Московской бирже и остался в минусе, отыграв большую часть потерь. К 19:00 курс доллара США составил 94,6 руб. (+11,6 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), на максимуме он достигал отметки 109,185 руб. Евро стоил 106 руб. (+13 руб.), на максимуме - 122 руб.

- Власти объявили о решении ввести обязательную продажу 80% экспортной выручки. Кроме того, с 1 марта в России запрещаются валютные операции, связанные с предоставлением валюты резидентами в пользу нерезидентов по договорам займа. Также запрет наложен на зачисление резидентами иностранной валюты на счета за рубежом и на переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

- РВСН, Северный и Тихоокеанский флот и дальняя авиация заступили на боевое дежурство в усиленным составе. Накануне президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

- Визит Сергея Лаврова в Женеву был отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ЕС.

- Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира. Для организации перелетов из стран, включенных в список, будет необходимо специальное разрешение Росавиации или МИД России.

- Минфин США запретил резидентам любые транзакции с Банком России, Минфином России и ФНБ. Также Штаты ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его главы Кирилла Дмитриева и организации в структуре фонда - ООО "УК "РВК".

- Лондон заморозит активы ВЭБа, Совкомбанка и "Открытия". Кроме того, власти Великобритании решили запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты.

- Хакеры Anonymous взломали сайты нескольких российских СМИ. Пострадали "Коммерсантъ", Forbes, "Известия", РБК и другие издания, на сайтах появились антивоенные призывы с логотипом группировки.

- В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 пациента. Заболели еще 106 920 человек.

- ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ. Ранее сборные Польши, Чехии и Швеции выступили с заявлениями, в котором отказались играть против национальной команды России.