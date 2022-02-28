Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Сергей Лавров Фото: Russian Ministry of Foreign Affairs/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, сообщили в посольстве России в Швейцарии.

"Визит главы МИД РФ Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на полет его самолета в воздушном пространстве стран ЕС", - сообщается в твиттере российской дипмиссии.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что "обращение к Секретариату ООН не дало результатов". "Руководство всемирной организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с министром иностранных дел России в заседаниях комитета по разоружению и СПЧ, мероприятиях, организуемых самим секретариатом ООН", - отметили на Смоленской площади.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что секретариат ООН заявил о невозможности обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве.

Она подчеркнула, что в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля - 1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению.

В ходе визита были запланированы его беседы с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.