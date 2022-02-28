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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Котировки Finnair потеряли 22% на взаимных санкциях с Россией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Финская авиакомпания Finnair Oyj сообщила, что отозвала прогноз на текущий квартал и ждет негативных последствий в связи с закрытием воздушного пространства над Россией, особенно если нынешний расклад сохранится надолго. На торгах понедельника акции Finnair дешевели на 22%

Закрытие российского воздушного пространства особенно сильно скажется на рейсах между Европой и Азией, предупредила компания. Авиаперевозчикам придется облетать небо над Россией, время полетов значительно увеличится, вследствие чего они станут экономически нерентабельными и неконкурентоспособными, отметил главный исполнительный директор Finnair Топи Маннер.

Авиакомпания разрабатывает новые маршруты полетов и планы по сокращению издержек, особенно на тот случай, если небо над Россией будет закрыто надолго.

Ранее Finnair опубликовала отчетность, по которой в 2021 году ее выручка несколько увеличилась в годовом выражении и составила 838,4 млн евро, а операционный убыток был зафиксирован на уровне 469,9 млн евро. На момент публикации отчетности 17 февраля компания ожидала, что ее операционный убыток в первом квартале и в первом полугодии 2022 года останутся на уровне сопоставимых периодов 2021 года.

Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из Евросоюза в ответ на аналогичные санкции, введенные из-за российской военной операции на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

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Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Finnair Топи Маннер Финляндия Украина Азия Европа

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