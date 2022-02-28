Отчисляемых из иностранных вузов студентов-россиян позвали в МГУ, МФТИ и Бауманку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, смогут продолжить обучение в ведущих вузах на родине, в том числе в МГУ, МИФИ и МГТУ им. Баумана, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Также таких студентов готовы принять СПбГУ, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

Также о готовности поддержать студентов, вынужденных прервать обучение и вернуться из-за рубежа заявили в РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Плехановка примет студентов для продолжения образовательного процесса, обеспечит психологическую помощь", - сообщили в вузе.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов в связи с ситуацией вокруг Украины. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил ее, что его ведомство принимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.