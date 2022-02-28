Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Отчисляемых из иностранных вузов студентов-россиян позвали в МГУ, МФТИ и Бауманку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские студенты, отчисленные из зарубежных вузов и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, смогут продолжить обучение в ведущих вузах на родине, в том числе в МГУ, МИФИ и МГТУ им. Баумана, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Также таких студентов готовы принять СПбГУ, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.

Также о готовности поддержать студентов, вынужденных прервать обучение и вернуться из-за рубежа заявили в РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Плехановка примет студентов для продолжения образовательного процесса, обеспечит психологическую помощь", - сообщили в вузе.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов в связи с ситуацией вокруг Украины. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил ее, что его ведомство принимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

Европа Украина Минобрнауки Валерий Фальков Татьяна Москалькова МГУ МФТИ МИФИ ВШЭ

Новости
Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

Военная операция на Украине

В Госдуме предложили наказывать за искажение цели спецопераций и роли ВС РФ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

Совет Думы назначил три пленарных заседания и отозвал депутатов из регионов

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Путин на совещании обсудит санкции против РФ со стороны "империи лжи"

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ

РВСН и другие силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код