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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

США внесли в санкционный список еще три предприятия "Роскосмоса"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еще три предприятия "Роскосмос" попали под американские санкции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"США дополнительно внесли в санкционный список еще три наших предприятия: АО Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", акционерное общество Салаватский химический завод, Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", - сообщил Рогозин в телеграме.

По его словам, одно из них делает твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), другое - жидкостные МБР, третье - ракетное топливо для их двигателей.

Ранее в четверг Рогозин заявил, что "Роскосмос" прекращает техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.Также он сообщил, что Россия может расширить санкционный ответ в космической сфере в отношении стран Запада. Он отметил, что это будет сделано, если страны Запада продолжат поставлять оружие Украине и позволят агрессивные высказывания в адрес РФ.

Накануне в Белом доме сообщили о введении блокирующих санкций против 22 предприятий российского ОПК. Рогозин, в свою очередь, пообещал озвучить ответ американским санкциям по принципу "око за око".

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" - предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике. Является разработчиком и производителем пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения, пусковых установок для тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов и артиллерийских орудий крупного калибра.

АО "Салаватский химический завод" - химическое предприятие оборонно-промышленного комплекса.

АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" - головной разработчик жидкостных и твёрдотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами, научно-конструкторский центр по разработке ракетно-космической техники.

Хроника 24 февраля – 04 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина Роскосмос Дмитрий Рогозин

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