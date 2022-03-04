Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

"Роскосмос" заявил о риске отключения от данных спутников США и Европы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" будет усиленно развивать группировку метеоспутников чтобы нивелировать риск отключения от данных европейских и американских аппаратов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", - следует из сообщения.

Рогозин заявлял, что госкорпорация может отменить запланированный на 5 марта пуск спутников компании OneWeb с Байконура, если не получит гарантий, что их не будут использовать в военных целях.

Компания OneWeb, в свою очередь, ранее в четверг заявила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В "Роскосмосе" утверждают, что отказ от запуска спутников OneWeb не нанесет серьезного экономического ущерба госкорпорации. Также, по данным "Роскосмоса", спутники OneWeb останутся на Байконуре вплоть до разрешения ситуации с отменой пуска.

Хроника 24 февраля – 04 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Роскосмос Россия Украина

Новости по теме

Новости

Доступ к "Медузе" и "Радио Свобода" в России ограничен по решению Генпрокуратуры

В РФ недоступны сайты ряда изданий, в том числе "Медузы" и русской службы "Би-би-си"

Пользователи в России сообщили о сбоях в работе Facebook в России

Военная операция на Украине

США внесли в санкционный список еще три предприятия "Роскосмоса"

Россельхознадзор упростил порядок импорта

Военная операция на Украине

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

Росавиация узнала об аннулировании сертификатов самолетов с зарубежной регистрацией

Третий раунд переговоров РФ и Украины запланирован на ближайшие дни

Что произошло за день: четверг, 3 марта

Военная операция на Украине

Путин пообещал семьям погибших на Украине военных по 7,4 млн рублей

Путин пообещал семьям погибших на Украине военных по 7,4 млн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код