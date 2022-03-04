"Роскосмос" заявил о риске отключения от данных спутников США и Европы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" будет усиленно развивать группировку метеоспутников чтобы нивелировать риск отключения от данных европейских и американских аппаратов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", - следует из сообщения.

Рогозин заявлял, что госкорпорация может отменить запланированный на 5 марта пуск спутников компании OneWeb с Байконура, если не получит гарантий, что их не будут использовать в военных целях.

Компания OneWeb, в свою очередь, ранее в четверг заявила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В "Роскосмосе" утверждают, что отказ от запуска спутников OneWeb не нанесет серьезного экономического ущерба госкорпорации. Также, по данным "Роскосмоса", спутники OneWeb останутся на Байконуре вплоть до разрешения ситуации с отменой пуска.