Обыски в "Мемориале" связаны с делом Хамроева

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Обыски в правозащитном центре "Мемориал", историко-просветительском обществе "Международный мемориал" и правозащитном комитете "Гражданское содействие" (все три организации признаны в России НКО-иноагентами, ПЦ "Мемориал" ликвидирован) проходят по делу члена ПЦ "Мемориал" Бахрома Хамроева.

Об этом "Интерфаксу" сообщила председатель "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина. Она собирается ехать в ФСБ с адвокатом для дачи свидетельских показаний.

"Сказали, я иду разговаривать о Бахроме Хамроеве. Вообще вся эта история, и в "Мемориале", проходит в рамках уголовного дела, возбужденного против Бахрома Хамроева", - сказала Ганнушкина.

По ее словам, в офисе комитета сотрудники ФСБ при обыске изъяли сервер. Она отметила, что силовики вели себя вежливо, но адвоката до следственных мероприятий не допустили.

Об обысках в "Мемориалах" и "Гражданском содействии" стало известно утром 4 марта. Затем стало известно, что Росфинмониторинг внес Хамроева в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Хамроев был задержан в конце февраля по обвинению в оправдании терроризма в интернете, сообщали в "Мемориале".

Официальным комментарием правоохранительных органов на этот счет "Интерфакс" пока не располагает.

В пресс-службе "Гражданского содействия" уточняют, что в отношении Хамроева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета).

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом России и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно.

28 февраля апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) оставила без изменений решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный "Мемориал".