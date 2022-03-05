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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Адвокат "Мемориала" сообщил об окончании обысков в правозащитном центре

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Обыски в правозащитном центре "Мемориал" и в историко-просветительском обществе "Международный мемориал" (обе организации признаны в РФ НКО-иноагентами и ликвидированы) завершены, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков в субботу.

"Обыск в "Международном мемориале" закончен. Правоохранители выносят изъятое", - сказал Бирюков. Ранее он сообщил об окончании обыска в правозащитном центре "Мемориала".

Как сообщалось накануне, обыски также проводились и в правозащитном комитете "Гражданское содействие" (признан в РФ НКО-иноагентом). Его председатель Светлана Ганнушкина заявила "Интерфаксу", что все три обыска в организациях проходят в рамках уголовного дела члена ПЦ "Мемориал" Бахрома Хамроева.

В пятницу Росфинмониторинг внес члена правозащитного центра "Мемориал" Хамроева в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В конце февраля "Мемориал" сообщал о задержании Хамроева по делу, связанному с оправданием терроризма в интернете.

Официальным комментарием правоохранительных органов на этот счет "Интерфакс" пока не располагает.

В пресс-службе "Гражданского содействия" уточняют, что в отношении Хамроева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета).

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) были ликвидированы по искам генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно.

28 февраля апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный мемориал".

Международный Мемориал ПЦ Мемориал Бахром Хамроев

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