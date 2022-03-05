На льготное кредитование АПК выделят дополнительно 5 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на льготное кредитование АПК.

Как сообщает пресс-служба правительства, эти средства помогут просубсидировать более 8 тыс. займов (согласно распоряжению - 8,3 тыс. кредитов).

"Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году на эти цели было выделено почти 90 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. Источником средств станет резервный фонд правительства", - сообщается в пресс-релизе.

"Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде регионов", - заявлял Мишустин на заседании правительства 2 марта.

Льготная кредитная программа для аграриев в ее нынешнем виде была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет.

Как сообщалось, Минсельхоз внес в правительство предложение о дополнительном выделении 25 млрд рублей на субсидирование новых краткосрочных кредитов.

Планом льготного кредитования заемщиков на 2022 год предусмотрен объем субсидий в размере 28,5 млрд рублей по краткосрочным кредитам, которые, как правило, используются для проведения сезонных полевых работ. В том числе на новые краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче в текущем году, предусмотрено 10,4 млрд рублей.

Однако повышение ключевой ставки ЦБ привело к необходимости увеличения этих средств. По оценке зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной, на льготное кредитование АПК после подъема ставки необходимо не менее 30 млрд рублей.