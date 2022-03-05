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На льготное кредитование АПК выделят дополнительно 5 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на льготное кредитование АПК.

Как сообщает пресс-служба правительства, эти средства помогут просубсидировать более 8 тыс. займов (согласно распоряжению - 8,3 тыс. кредитов).

"Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году на эти цели было выделено почти 90 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. Источником средств станет резервный фонд правительства", - сообщается в пресс-релизе.

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"Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде регионов", - заявлял Мишустин на заседании правительства 2 марта.

Льготная кредитная программа для аграриев в ее нынешнем виде была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет.

Как сообщалось, Минсельхоз внес в правительство предложение о дополнительном выделении 25 млрд рублей на субсидирование новых краткосрочных кредитов.

Планом льготного кредитования заемщиков на 2022 год предусмотрен объем субсидий в размере 28,5 млрд рублей по краткосрочным кредитам, которые, как правило, используются для проведения сезонных полевых работ. В том числе на новые краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче в текущем году, предусмотрено 10,4 млрд рублей.

Однако повышение ключевой ставки ЦБ привело к необходимости увеличения этих средств. По оценке зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной, на льготное кредитование АПК после подъема ставки необходимо не менее 30 млрд рублей.

Михаил Мишустин АПК Минсельхоз

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