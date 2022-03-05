Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Белый дом попросил демократов не поддерживать запрет импорта нефти и газа из РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Администрация Белого дома просит сенаторов от Демократической партии не поддерживать законопроект, который может запретить импорт нефти и газа из России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на помощников демократов в Сенате.

"Представители администрации Байдена оказывают давление на некоторых сенаторов-демократов, чтобы те не поддерживали двухпартийный законопроект сенаторов демократа Джо Мэнчина и республиканки Лизы Мурковски, который запретит поставки нефти и газа из России", - пишет портал.

Как отмечает Axios, запрет на импорт энергоресурсов из России может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции.

Кроме того, по данным портала, принятие такого законопроекта может побудить другие страны последовать примеру США, что, вероятно, приведет к глобальному росту цен.

Российская нефть составила примерно 3% импорта неочищенной нефти в США в 2021 году, информирует Axios.

По данным портала, законопроект Мэнчина и Мурковски поддержали уже 20 конгрессменов.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не заинтересованы в глобальном сокращении предложения энергоресурсов, но стремятся понизить статус России как ведущего поставщика такой продукции.

"Нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии. Немедленным результатом этого будет рост цен. Однако у нас и наших союзников есть большой интерес в том, чтобы понизить статус России как ведущего поставщика энергии", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Агентство Bloomberg также в пятницу сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, что американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США.

В то же время Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот возможный шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

США РФ

Новости

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Дело журналиста Ивана Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ заявил, что в операции на Украине участвуют только профессионалы

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин не увидел предпосылок для введения военного положения в РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код