Палата представителей США начала готовить законопроект о запрете импорта нефти из России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти.

"Палата представителей в настоящее время изучает сильное законодательство, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики", - говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергетических продуктов в Соединенные Штаты, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на статьи российского импорта", - отметила она.

Также Пелоси сообщила, что Конгресс намерен на этой неделе предоставить помощь Украине в размере $10 млрд.

"Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере $10 млрд. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании", - говорится в заявлении спикера.

Ранее американские законодатели от обеих партий выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России. При этом администрация Белого дома попросила сенаторов-демократов не поддерживать этот законопроект.

Принятие документа может побудить другие страны последовать примеру США, что, вероятно, приведет к глобальному росту цен.