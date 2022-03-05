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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Слуцкий подтвердил, что третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти уже 7 марта, в понедельник, заявил в субботу глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Третий раунд действительно может пройти в ближайшие дни, возможно, это будет понедельник, 7 число", - сказал Слуцкий в эфире передачи "Соловьев LIVE".

Ранее о том, что новый раунд переговоров может произойти уже 7 марта, заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Леонид Слуцкий Госдума Украина

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