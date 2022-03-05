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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта, заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Об этом он написал в фейсбуке в субботу.

Второй раунд переговоров РФ и Украины прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что стороны на российско-украинских переговорах занимают жесткие позиции, однако переговоры должны продолжаться.

Украина Давид Арахамия

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