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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Президент РФ подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Согласно документу, "в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях".

"При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. Категории членов семей определяются в соответствии с частью I7 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № З06-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", - уточняется в указе.

"Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, прижимающим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащим, выполняющим специальные задачи на территории. Сирийской Арабской Республики, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе.

Получение единовременных выплат, установленных настоящим Указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов Российской Федерации, отмечается в документе.

Правительству РФ поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим назначение и выплату пенсий в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и (или) предоставление иных социальных гарантий, в 3-дневный срок определить порядок назначения и осуществления единовременных выплат, установленных настоящим указом.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Россия Украина Владимир Путин

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