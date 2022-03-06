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Каждый пятый работодатель РФ запланировал индексацию либо повышение зарплаты сотрудникам

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Индексацию либо повышение зарплаты персоналу на ближайшее время запланировали 20% российских компаний, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что в течение последнего года заработную плату своим сотрудникам проиндексировали или повысили две трети работодателей (66%).

Опрос показал, что практически все работодатели (98%) не задерживали своим сотрудникам заработную плату за последний месяц.

Опрос был проведен 2-4 марта 2022 года среди 1 000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 174 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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