Большинство работодателей РФ посчитали ненужным сокращать персонал

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство компаний в России (81%) не проводят сокращения своих сотрудников, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что сокращения штатов проводят в настоящее время 8% работодателей - 7% компаний проводят небольшие сокращения в целях оптимизации персонала, на массовые сокращения идут 1% участников опроса.

По данным SuperJob.ru, еще 6% работодателей планируют небольшие сокращения среди своих сотрудников.

Опрос был проведен 2-4 марта 2022 года среди 1 000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 174 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.