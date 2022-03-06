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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

В Москве и Петербурге на несанкционированных акциях задержали более 2,4 тыс. человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали 1,7 тысячи участников несанкционированной акции в Москве и 750 - в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061", - сказала Волк журналистам в воскресенье.

По словам Волк, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос об их привлечении к ответственности.

МВД России Москва Санкт-Петербург

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