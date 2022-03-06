Что произошло за день: воскресенье, 6 марта

Понижение рейтинга России по версии Moody's, блокировка сайтов еще двух СМИ в России, перспективы карт Visa и Mastercard

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Moody's еще раз понизило рейтинг РФ - до "Ca". Согласно методологии агентства, долговые обязательства с рейтингом "Ca" являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к нему. Moody's в своем прогнозе указало, что экономика РФ в 2022 году на фоне жестких санкций и их последствий упадет на 7%.

- Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях. Конвертировать средства в первоначальную валюту платежа они смогут только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

- Минобороны РФ предостерегло другие страны от приема украинских боевых самолетов. В министерстве также предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины и заявили об уничтожении практически всей боеспособной украинской авиации.

- МВД сообщило о задержании более 2,4 тыс. человек на несанкционированных акциях в Москве и Петербурге. В столице один из полицейских автобусов с задержанными попал в ДТП, девять человек получили легкие ушибы.

- Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов.

- Роскомнадзор заблокировал в России сайты еще двух СМИ. Это "Медиазона" и Republic (оба издания признаны СМИ-иноагентами).

- Visa и Mastercard прекратят обслуживание российских карт с 10 марта. Карты продолжат работать на территории России до конца срока действия, но не будут приниматься за границей и в иностранных интернет-магазинах. Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay для карт Visa и Mastercard всех российских банков будут недоступны. Крупные российские банки объявили, что прорабатывается возможность выпуска карты "Мир" с китайской UnionPay.

- Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к интернет-рации Zello. Компания не выполнила требование "прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины".

- Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев решил покинуть пост. Он также отказался от должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.

- В России с коронавирусом за сутки госпитализировали 8,2 тыс. пациентов. Заболели еще 79 863 человека.

- Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC. Он стал первым бойцом, которого внесли в список в 2022 году.