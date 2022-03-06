Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Музыкальный сервис Spotify объявил, что его Premium-подписка больше недоступна для приобретения в России.

"В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", - говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что в случае наличия активной подписки на Premium, следующая попытка её оплатить может быть неудачной.

"Если мы не сможем успешно обработать вашу следующую оплату, ваша Premium-подписка будет автоматически отменена, и вы перейдете на бесплатный план", - сообщили в Spotify.

Такая подписка дает возможность пользоваться расширенным функционалом сервиса, в ней также нет рекламы.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекращают свою работу на российском рынке с 10 марта. Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт, но не будут работать за рубежом. Выпущенные за рубежом карты Visa и Mastercard не будут работать в России.